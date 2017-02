Prefeitura revoga licitação da Festa do Peão

A Prefeitura divulgou nesta semana por meio da Imprensa Oficial a revogação da licitação para contratação de empresa para realizar a 52ª Exposição Agropecuária e Festa de Peão de Boiadeiro, no Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta), de 20 de abril a 1 de maio.

A licitação foi realizada pelo ex-prefeito Fernão Dias (PT) em 2016, com validade por dois anos. Em 2016 a empresa Sâmor Produções venceu a licitação. Ainda não foi marcada nova data para novo processo licitatório. As festas devem acontecer normalmente, segundo garantiu o prefeito Jesus Chedid nesta semana, em sessão da Câmara Municipal.