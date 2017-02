Processo sobre possível compra de votos é arquivado

O processo instaurado em novembro de 2016 com informações de que o vereador Sebastião Garcia do Amaral (Tião do Fórum- DEM) (foto), teria incorrido em prática considerada captação ilícita de sufrágio, mediante promessa de ser serviço jurídico, consistente na propositura de ações judiciais destinadas a ligar pontos de energia elétrica em residências de moradores de diversos bairros da cidade, foi arquivado. A denuncia foi feita pelo PTN.

A promotora de Justiça Eleitora, Ana Maria Buoso, considerou que não há provas robustas de que o investigado tenha praticado a captação ilícita de sufrágio.