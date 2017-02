Comissões permanentes da Câmara Municipal iniciam reuniões

As comissões permanentes da Câmara Municipal iniciaram as reuniões semanais. No último dia 1º a Comissão de Educação e Cultura, Esporte, Saúde, Saneamento e Assistência Social recebeu a secretária de Saúde, Marina de Oliveira. Já na terça-feira, 7, houve reuniões das comissões de Finanças e Justiça, ainda sem matérias para emissão de parecer.

A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano é composta pelos vereadores Tião do Fórum (presidente), Sidiney Guedes (vice), Fabiana Alessandri, Mario B. Silva e Marco Antonio Marcolino.

Nesta primeira sessão eles discutiram a importância de convidar os secretários relativos aos assuntos da comissão para conhecer quais os planos de governo nas áreas. Os vereadores também definiram que devem mudar a sessão da comissão para as quartas-feiras. A comissão já encaminhou projeto de resolução solicitando a modificação no Regimento Interno da Câmara para adequação. A proposta ainda será debatida em Plenário.

Na sequência, reuniu-se a Comissão de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. Composta por Marco Antonio Marcolino (presidente), Claudio Moreno (vice), Basílio Zecchini Filho, Ditinho Bueno do Asilo e Marcus Valle, a comissão também não teve matérias em pauta.

Os vereadores apenas deliberaram a redação final do PLC 2/2017, que criou a secretaria de Mobilidade Urbana, e a respeito da correspondência recebida sobre proposta de redução dos salários dos vereadores. O documento foi encaminhado à comissão pelo advogado Jésus Flávio Fanucci e será despachado aos demais vereadores.

A Comissão de Educação e Cultura, Esporte, Saúde, Saneamento e Assistência Social se reuniu na manhã de ontem e solicitou agendamento com a ABBC. A Comissão tem como presidente o vereador Natanael Ananias, vice-presidente José Gabriel Cintra Gonçalves e demais membros AntonioBugalu, Dr. Claudio e Rita Leme.