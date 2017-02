Bragança terá projeto social e Centro Nacional de Atletismo

Na manhã de terça-feira, 7, o prefeito Jesus Chedid, acompanhado pelo vice Amauri Sodré, recebeu no gabinete a visita do presidente da BM&BOVESPA, Edemir Pinto, e do presidente da CBAt – Confederação Brasileira de Atletismo, José Antonio Martins Fernandes, que apresentaram um projeto social e esportivo grandioso a ser realizado em Bragança.

Trata-se da implantação de um centro de cidadania, línguas e profissionalização, voltado para crianças e adolescentes, e um centro de treinamento nacional de atletismo, com sede em Bragança.

Edemir, investidor e empreendedor do projeto, adquiriu uma área de 14 alqueires, localizada na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, Km 50,5, no bairro Campo Novo, proximidades do Colégio AZ, de Jorge Queiroz, que havia começado um centro de treinamento através de um projeto da Rede (Empresa Elétrica Bragantina) de Atletismo. No local será desenvolvido o projeto por meio de uma parceria com a Confederação Brasileira de Atletismo, que firmou um contrato de locação válido para os próximos 20 anos, um centro nacional de treinamento para o atletismo.

Segundo o presidente da CBAt, o centro de atletismo possui parceria para a captação de recursos junto ao Governo Federal, através do Ministério dos Esportes, e da Caixa Econômica Federal.

O local terá todas as adaptações necessárias para um centro de atletismo, além da construção de um alojamento, instalações de fisioterapia, médicas e técnica, aquisição de aparelhos de musculação e contratação de profissionais multidisciplinares para o trabalho.

“A união de vários fatores viabilizou esse projeto. Estamos unindo forças para poder desenvolver o atletismo nacional num centro aqui em Bragança, então viram para cá alguns atletas renomados, eventos esportivos, e o centro de atletismo também desenvolverá um trabalho social. Roberto Gesta de Melo, presidente da Confederação Sulamericana de Atletismo, trará projetos diretamente da Colômbia aqui para Bragança, nesse novo centro. Serão 12 polos no Brasil, sendo que o polo principal será este instalado aqui. Já estamos providenciando a contratação dos profissionais na área técnica e multidisciplinar para ficarem no centro e desenvolverem planos nacionais de tratamento dos atletas da seleção brasileira, para adequar os treinamentos e promover competições. Equipes já estão preparadas para iniciar as adequações necessárias e recuperação da estrutura já existente, pretendemos fazer uma arquibancada ecológica, uma pista de cross para treinamento dos atletas. Daqui 20 dias já teremos profissionais trabalhando no local”, acrescentou José Antonio.

De acordo com Edemir, o projeto está em fase de constituição legal, estão dando entrada na documentação necessária nos órgãos competentes para efetivar legalmente essa iniciativa. Já iniciaram a avaliação da área com topógrafos para início das obras de terraplanagem. O início das atividades está previsto para o primeiro semestre de 2018.

A estimativa é atender, inicialmente, de 60 a 80 crianças e adolescentes entre cinco e 17 anos. A captação desses jovens para o projeto será realizadas por meio de duas iniciativas, a primeira através da Procuradoria do Município, das Varas da Família e da Infância e Juventude, que deverão canalizar aqueles que serão atendidos no projeto, e a segunda é com a própria Prefeitura, conciliando essa demanda com a proposta das escolas em tempo integral, onde os alunos participariam do projeto no contra turno escolar.

O prefeito falou da alegria e satisfação em receber um projeto dessa magnitude em Bragança, da importância de iniciativas como esta, principalmente para a transformação das vidas de crianças e jovens carentes. “Estaremos à disposição para ajudar no que for possível com serviços e infraestrutura. Bragança Paulista deve começar a readquirir sua autoestima e confiança.”