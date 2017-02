Fazendeiro atira em esposa e se suicida

Na manhã de ontem um crime deixou moradores do bairro do Atibaianos, zona rural de Bragança, chocados. Por volta das 13h, chegou à redação da GB a informação de que o fazendeiro Cláudio Furlan, 53 anos, atirou na esposa e em sequência se matou.

A reportagem da GB se deslocou até o Plantão Central da Polícia Civil e apurou junto a autoridade de Plantão que Cláudio estava separado de sua esposa, Idalina Aparecida Coelho Furlan, 52, porém a separação ainda não havia sido oficializada civilmente, o que, segundo outra fonte da GB, foi virando motivo de discussão frequente entre eles por diversos motivos.

Ainda de acordo com a autoridade de Plantão, na manhã de ontem Idalina foi até a casa de Cláudio e, em determinado momento saiu correndo sentido a estrada de terra. Ela chegou a correr 300 metros fora da casa, sendo perseguida por Cláudio, que atirou a queima roupa no peito da esposa e em seguida atirou no próprio rosto.

Após o crime uma pessoa passou pelo local e avistou dois corpos e acionou a Polícia Militar, que chegou ao local e avistou dois corpos. O de Idalina de bruços com um tiro no peito e Cláudio também de bruços com um tiro no rosto, com a arma no meios das pernas.

Segundo o delegado Luiz Roberto Brandão, as investigações passarão para a Delegacia de Defesa da Mulher. Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local e colheram provas que podem ajudar a entender como o crime aconteceu. Além de fazer alguns exames que podem ajudar a esclarecer, como o residuográfico que pode apontar se existe, ou não, pólvora na mão de Cláudio. Os corpos foram encaminhados ao IML para exames necroscópicos.