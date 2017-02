Jesus e Edmir buscam recursos em Brasília

O prefeito Jesus Chedid esteve ontem em Brasília para visitar oito ministérios e o presidente Michel Temer. Ele foi acompanhado de mais sete prefeitos da região e deputado estadual Edmir Chedid.

O objetivo da visita foi buscar recursos para Bragança. Entre os ministérios visitados estão o de Saúde e Educação. A agenda do prefeito e do deputado no Palácio do Planalto continua hoje amanha, quando retornam no final da tarde. Demais informações na edição de sábado, 11.