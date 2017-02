Caminhada contra o câncer no Lago do Taboão

Foi realizada na manhã de sábado, 4, a Caminhada “Juntos Contra o Câncer”, no Lago do Taboão. Quem comprou a camiseta do evento ajudou a Associação Bragantina de Combate ao Câncer- ABCC com R$30,00. Na arena do Lago uma tenda foi montada para corte de cabelo que foram doados à instituição.