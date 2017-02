Pâmela Mara vence luta no Fight Party 2017

Pâmela Mara venceu mais uma vez ao competir profissionalmente na noite de sábado, 4, no Figth Party realizado no Espaço Sanso, em Bragança.

O evento teve 15 lutas de Muay Thai, seguidas por balada com a Banda Lagartos, mostrando um novo tipo de entretenimento e esporte no interior.

Pâmela fez uma das três lutas principais do evento, o Muay Thai tradicional com regra asiática. Ela lutou na categoria 55Kg contra Bianca Sattelmayer.

“Sou grata por todos aqueles que estiveram ao meu lado, me apoiando, me incentivando, pela minha equipe Inside, pelos meus parceiros de treinos, pelos meus apoiadores e pela minha família. Coloquei meus treinos em prática, dei o meu melhor 100% de foco e com isso veio o resultado esperado”.

Ainda neste ano ela deve disputar o Sulamericano profissional na Argentina, o World Games na Polônia e o Mundial de Kickboxing na Bahia.

PANAMERICANO- No mês de outubro de 2016 Pâmela venceu a final do Campeonato Panamericano de Kickboxing, em Cancún, no México.Ela lutou na categoria 56 quilos.

TRAJETÓRIA – Pâmela Mara, de 29 anos, nasceu em Passos- MG, mas se mudou para Bragança Paulista e hoje mora na Vila Batista.

Com 21 anos se apaixonou pela luta e desde então começou a participar de competições. Pâmela é faixa preta de Kickboxing, grau preto em muay thai e também competidora de MMA submission. Das 33 lutas disputadas até hoje, foram oito profissionais, com seis vitórias e 25 lutas amadoras, com 20 vitórias.

TÍTULOS MUAY THAI e KICKBOXING – Campeã Brasileira de Kickboxing 2016; vice-campeã Arena Brazil IX 2016 (Internacional Brasil X Peru em São Paulo); vice-campeã WGP 31 2016 em Piracicaba; campeã Arena Brazil VI 2013 (Feplan em São Paulo); Campeã Inter Estadual de Muay Thai 2013 em Taubaté; Campeã Map Fight II 2013 em Monte Azul Paulista; vice-campeã Festival Nacional 2013 em Bragança; vice-campeã de Kickboxing 2013 em São Paulo; campeã paulista em 2012 (Feplan em São Paulo); campeã Map Fiht I, 2012 em Monte Azul Paulista; vice-campeã Festival Nacional 2012; campeã Blessed Fight 2011 em SP; campeã de Internos 2010-2011.

TÍTULOS DE MMA e SUBMISSION – Vice-campeã Real Fight 2016; vice-campeã Max Fight 2015 e campeã IV Best Of Submission Fught 2015.