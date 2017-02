Arbitragem influencia e Braga só empata

Em uma partida marcada por decisões duvidosas da arbitragem de Lucas Canetto Bellote, o Bragantino empatou com o Batatais em 0 a 0, no Nabizão, em partida válida pela terceira rodada do Paulistão da A2. Mesmo sem fazer uma partida brilhante, o Braga tomava a iniciativa diante de um Batatais retrancado, mas a falta de pontaria e de criação assombraram os atacantes e meias do Massa Bruta. O Batatais, fechadinho, aproveitava os contra ataques. Além disso, dois erros da arbitragem, um em uma bola que entrou e o árbitro não assinalou e outro em um pênalti não marcado, foram determinantes para o empate.

Com esse resultado, o Bragantino, que vinha de duas vitórias seguidas, chega a sete pontos e segue provisoriamente na liderança do campeonato, já que São Caetano e Guarani se enfrentaram na noite de ontem e até o fechamento desta edição a partida ainda não havia terminado. Em caso de vitória do São Caetano o Braga cai para segunda posição. Em caso de vitória do Guarani o Braga segue lider com sete pontos.

O Bragantino volta a jogar na quinta-feira, 9, contra o São Caetano, às 20h, no estádio Anacleto Campanella. O jogo é válido pela quinta rodada, mas será antecipado para esta semana.

O JOGO – A partida começou com o Bragantino com mais posse de bola, mas em ritmo lento e sem conseguir passar pela marcação do Batatais. O Batatais, com duas linhas defensivas, esperava por contra-ataques e conforme o cronometro rodava, se soltava mais, levando perigo ao gol Braga. Tanto que a primeira chance do gol veio dos visitantes. Wesley faz boa jogada em cima de Kellyton e tocou para Jackson, soltar uma bomba de perna direita; Renan Rocha foi bem e fez grande defesa.

O Braga respondeu na sequência com Grampola que foi oportunista e aproveitou um bate cabeça da zaga e do goleiro do Batatais. Ele chutou e a bola foi vagarosamente em direção ao gol tirando tinta da trave esquerda do goleiro Thiago. O Batatais ainda tentou no final da primeira etapa mas, mais uma vez parou na boa defesa de Renan Rocha. Com esse ritmo fraco, a primeira etapa acabou com marcador zerado.

Na etapa final, o Bragantino melhorou um pouco a atuação em campo e passou a chegar com mais perigo ao gol adversário. Porém, foi nesta etapa que as decisões da arbitragem prejudicaram o Bragantino. Tanto que na primeira jogada, Adriano Paulista recebeu pela direita, fez bela jogada e cruzou para Grampola finalizar. A bola morreu no pé da trave esquerda de Thiago. Neste momento o zagueiro do Batatais se jogou na bola e a empurrou para dentro do gol. Como, bandeira e árbitro não assinalaram nada, o zagueiro foi esperto e tirou a bola de dentro do gol, entregando para o goleiro Thiago. Os jogadores do Bragantino além de reclamarem que a bola tinha entrado, apontaram para o árbitroque a bola havia batido na mão do defensor do Batatais. A arbitragem que estava próxima a jogada, ignorou o fato de a bola ter entrado e também de ter batido na mão do zagueiro e mandou a partida seguir.

Desta forma o Bragantino seguiu melhor na partida, criando mais oportunidades, mas pecando nas finalizações. O Batatais seguiu marcando, tentando aproveitar os contra-ataques. Parecendo satisfeito com o empate, os visitantes começaram a ‘Esfriar’ o jogo e a com cera nas alterações, cobranças de escanteios e tiros de metas e com atletas caindo toda hora, para atrasar a partida. A arbitragem omissa só assistia o espetáculo. Porém, a pior ainda estava por vir. Rafael Grampola recebeu dentro da área e foi empurrado por Medina. O árbitro a dois metros do lance, não marcou.

Com o Batatais fechado e fazendo firula, o Braga não conseguiu marcar e a partida terminou empatada.