Alberto minimiza e diz: “Temos sete pontos em nove pontos disputados”

O treinador Alberto Félix fez uma avaliação positiva do time após o empate diante o Batatais, no sábado, 4, no Nabizão. Delega disse que a apresentação da equipe foi abaixo do esperado, principalmente diante do que foi apresentado nas duas últimas partidas. Ele destacou que os atletas estavam confiantes em uma vitória, mas que vem acompanhando o Batatais e sabia que iria ser uma partida difícil, pela qualidade do Batatais. “É um time muito bem organizado, o que dificulta contra quem busca o resultado. Buscamos desde o início a vitória. No primeiro tempo, sofremos alguns contra-ataques e felizmente não tomamos o gol. Criamos jogadas no primeiro tempo, mas não fomos o time das duas primeiras partidas. No segundo tempo, procuramos o equilíbrio da equipe, fomos mais consistentes, mas também não chegamos ao gol” disse.

Porém Alberto minimizou o empate e disse que agora a preocupação da equipe é com o São Caetano. “Não estávamos em um dia feliz, principalmente na criação de jogadas e demos oportunidades para contra-ataques. Mas a avaliação ainda é positiva. O campeonato é bem nivelado. Temos sete pontos em nove possíveis. Vamos descansar e nos preparar para o próximo jogo” finalizou.

O Bragantino volta a jogar na quinta-feira, 9, contra o São Caetano, às 20h, no estádio Anacleto Campanella. A partida é válida pela quinta rodada da Série A2, mas foi adiantada para esta semana por causa da Copa do Brasil na semana seguinte.