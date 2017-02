UPA Bom Jesus terá novos ajustes estruturais

Na tarde de sexta-feira, 3, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Administração, Divisão de Licitação, Compras e Almoxarifado, deu continuidade ao processo licitatório, por tomada de preços, para a prestação de serviços de pintura e troca da cobertura do prédio da UPA Bom Jesus.

Na ocasião, o secretário de Administração, Darwin da Cruz, e a secretária de Saúde, Marina de Oliveira, acompanharam o andamento do processo, no qual 17 empresas apresentaram suas propostas.

A UPA Bom Jesus já passou por reformas, pinturas, limpeza e revitalização pela equipe de profissionais da secretaria de Serviços para os ajustes emergenciais.

Agora, a administração dará andamento nos serviços mais complexos como é o caso da substituição da cobertura.