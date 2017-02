Bolsas de estudo: Prefeitura retoma convênio com a FESB

A Prefeitura retomou convênio com a Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança (FESB) e informa sobre o procedimento de renovação, seleção e concessão de bolsa de estudo. Os alunos que já são bolsistas terão o prazo para renovação de 6 a 8 de fevereiro, através de requerimento próprio, disponível na Divisão de Recursos Humanos, no Paço Municipal. Para as novas concessões, poderão solicitar o benefício os servidores ativos, inativos, aposentados ou pensionistas, para si ou para seu cônjuge ou dependente desde que efetivem matrícula nos cursos mantidos pela FESB, com início para o ano de 2017. A solicitação do benefício para os alunos que cursaram a faculdade em 2016, sem a bolsa, e que se rematricularam para 2017, deverão ser realizadas por meio de processo administrativo, na Seção de Protocolo da Prefeitura, com o código de assunto nº 193, endereçado à Divisão de Recursos Humanos.

Os alunos terão prioridade no benefício, pois se inscreveram no processo de seleção em 2016 e não usufruíram da bolsa que havia sido cancelada pela antiga gestão. As vagas remanescentes serão concedidas aos demais ingressantes. A solicitação do benefício para os alunos que não estejam cursando faculdade na FESB deverá ser realizada após sua aprovação no processo seletivo da FESB para as vagas remanescentes. Para os servidores que recebem de 1 a 2 pisos salariais, o beneficiário pagará 20% do valor do curso, para aqueles que recebem de 2 a 3 pisos salariais, a porcentagem sobe para 30% para o beneficiário, e para aqueles que recebem mais de 3 pisos salariais, o beneficiário arcará com 40% do valor do curso escolhido. As solicitações deferidas, classificadas e habilitadas para receberem o benefício serão divulgadas na Imprensa Oficial no dia 9 de fevereiro de 2017.