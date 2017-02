Escolhidas a corte do carnaval e a ordem dos desfiles

O Ginásio Municipal de Esportes Dr. Lourenço Quilicci sediou no sábado, 4, o evento carnavalesco que marcou a escolha da corte do Carnaval Família 2017, que teve a organização da secretaria de Cultura e Turismo e Liga Independente das Escolas de Samba de Bragança (LIESB).

Participaram da escolha da corte sete candidatas à Rainha e Princesas, cinco candidatos a Rei Momo e cinco candidatos à Sambista de Ouro.

O evento começou com a entrada dos Pavilhões da LIESB, Império Jovem, Sociedade Fraternidade, Águas Claras, Unidos do Lavapés, Acadêmicos da Vila, 9 de Julho e Dragão Imperial.

Com os acompanhamentos das baterias das Escolas de Samba participantes, desfilaram as candidatas em trajes de gala e carnavalescos e os candidatos à Rei Momo e Sambista de Ouro.

CORTE DO CARNAVAL- Após as apresentações, ficou definida a corte, sendo: Rei Momo, Diogo André de Moura (Acadêmicos da Vila), Rainha, Nathália Vanessa Silva de Souza (Acadêmicos da Vila), 1ª Princesa, Vanessa Dias da Silva (Unidos das Águas Claras), 2ª Princesa, Roseclei Noteno Figueredo (Nove de Julho) e Sambista de Ouro, Claudiney Junior Farias Moraes (Dragão Imperial).

As entregas das coroas, bastão e faixas foram realizados pelo vice-prefeito Amauri Sodré que na oportunidade representou o prefeito Jesus Chedid e o deputado estadual Edmir Chedid.

Na oportunidade, o secretário de Cultura Cléber Centini, demostrou sua satisfação com o empenho das escolas de samba que participarão do Carnaval Família 2017 e a presença do grande público na escolha da corte. “A presença deste público empolgante e as escolas tradicionais empenhando-se para oferecer um grande espetáculo no Carnaval deste ano, nos encoraja e fortalece para que possamos investir nesta retomada do Carnaval Bragantino como determina o prefeito Jesus Chedid e o vice Amauri. Com apoio do deputado estadual Edmir Chedid, através de um convênio com o Governo, teremos uma ótima estrutura de arquibancada na passarela,” disse Centini.

O vice-prefeito Amauri Sodré, representando o prefeito Jesus Chedid e o deputado Edmir Chedid, parabenizou todos participantes e agredeceu o público presente.

“Agradecemos a todos que estão fazendo parte do início deste evento carnavalesco em nossa cidade. Esta união, empolgação e determinação nos fortalece para continuarmos a oferecer sempre o melhor a nossa comunidade em todos segmentos do municípios. Por determinação do prefeito Jesus e empenho do deputado Edmir Chedid, estamos oferecendo uma excelente estrutura com segurança e profissionalismo para que Bragança volte a ser destaque e reconhecido como um grande potencial também nas áreas de Cultura e Turismo,” disse Amauri.

COMISSÃO JULGADORA- Débora Cavallaro, Miss Mundo Bragança 16, classificada no concurso Miss Mundo São Paulo, e em junho embarcará para o Concurso Jurerê Internacional como representante bragantina do Miss Mundo Brasil; André Cruz, Coordenador dos concursos de beleza Miss Mundo São Paulo, Mister São Paulo e Mister Continente; Isabele Pandini, Miss Mundo São Paulo 16, finalista do Miss Mundo Brasil, Miss Globol Beaty Queen 16 e 3º lugar Princesa Global Beauty Queen 16; Léo Barboza, Mister São Paulo 17 e representará o Estado de São Paulo no concurso Jurerê Internacional em Junho. Dara Costa, Miss São Paulo Capital 17, e representará a Capital no Concurso Jurerê Internacional em Junho; Diego Baldon, finalista do Concurso Mister América e candidato a Mister São Paulo e Marcelo Riformato, empresário paulista e parceiro dos concursos de beleza. A comissão organizadora desfilará na Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi, no carro Abres Alas, no Carnaval Paulistano.

DESFILES- No intervalo foi realizado, acompanhado de representantes de todas as Escolas de Sambas, o sorteio para dos desfiles das agremiações nos dias de Carnaval. No dia 25, desfilarão Império Jovem e Sociedade Fraternidade, duas Escolas Mirins e uma escola da Melhor Idade. No dia 26 desfilarão no grupo Especial valendo nota, na sequência: Unidos das Águas Claras, 9 de Julho, Dragão Imperial, Unidos do Lavapés e Acadêmicos da Vila. No dia 27 haverá na Passarela Chico Zamper, trio elétrico e banda e no dia 28, desfilam novamente as Escolas de Samba do Grupo Especial cumprindo regulamento. A Apuração acontecerá no dia 29, a partir das 14 horas em local à ser definido pela comissão organizadora.

CARNAPRAÇA- Haverá o Carnapraça no centro da cidade nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 de fevereiro, das 14hs às 20hs. No local haverá estrutura de banheiros químicos, área de alimentação, seguranças, agentes de trânsitos e fiscais para proporcionar tranquilidade.

Blocos- A abertura oficial do Carnaval acontecerá no dia 19 de fevereiro, com saída às 15h, com os desfiles de blocos carnavalescos saindo da Praça Raul Leme até a Rua Tupy no Taboão.