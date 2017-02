Faros d’Ajuda apresenta contas de janeiro

A Faros d’ Ajuda, entidade que cuida de cães e gatos abandonados e doentes disponibilizou ontem a planilha do resumo financeiro e de atividades realizadas no mês de janeiro.

Segundo a Faros, o mês terminou com 343 animais no abrigo que receberam assistência diária, 79 cirurgias de castração, nove cirurgias gerais, quatro quimioterapias com especialista em oncologia, sete exames de imagem, exames laboratoriais para animais do abrigo e externos, atendimentos diários aos animais acolhidos no abrigo envolvendo medicação, exames,

vermifugação, vacinação, entre outras atividades.

O convênio municipal com a entidade é de R$20 mil mensais, ainda insuficientes para atender a demanda. Somente com materiais e medicamentos a Faros gasta em média R$4.300,00, com manutenção e limpeza, R$1.100,00 e com ração cerca de R$3.500,00. A entidade ressalta a importância das doações, que ajudam a equilibrar as contas. A entidade fechou o mês com R$1.607,00 em conta.