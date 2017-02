Prefeito destitui COMDEMA do PT

O prefeito Jesus Chedid (DEM) destituiu na sexta-feira, 3, o Conselho Municipal de Meio Ambiente- COMDEMA que tinha como membros comissionados do PT ou empresários ligados ao ex-prefeito Fernão Dias (PT). A destituição foi feita pelo Decreto 2.435, que revoga dois outros decretos de 2016 que tratavam sobre a nomeação dos membros.

O decreto foi assinado na sexta após o ex-secretário de Meio Ambiente e ex-presidente do COMDEMA, Francisco Chen, ter convocado para quinta-feira, 9, os conselheiros para reunião na Câmara Municipal, das 9h às 12h.

O COMDEMA ficou por quatro anos sendo criticado devido a imoralidade em ter como presidente o próprio secretário Chen. Cabe ao conselho ser democrático, acompanhar e fiscalizar as ações da secretaria de Meio Ambiente. Durante os últimos anos diversas barbaridades ambientais foram encobertas pela Prefeitura.

O prefeito Jesus já determinou à secretaria de Meio Ambiente, agora chefiada por Fábio José Machado, que adote as medidas necessárias no intuito de promover a melhor adequação normativa quanto à instituição do conselho.

O prefeito também revogou a Portaria nº 6.267/2015, que tratava sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural.