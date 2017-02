Na data do dia 5 de janeiro de 2017, FOI VEICULADA DE FORMA ERRÔNEA no site do Jornal Gazeta Bragantina matéria referente a uma eventual transação e anistia de débitos existentes entre a Administração Municipal e a empresa terceirizada ABBC, CNPJ – 09.095.412/0001-27, a qual presta serviço na área de saúde deste Município.

Contudo, quando da veiculação a imagem editada na mesma, fez menção a Associação Bragantina de Combate ao Câncer ABCC, empresa essa que não possui qualquer relação de prestação de serviço com a Administração Municipal e sequer possui qualquer pendência ou impasses financeiros.

Cumpre esclarecer que a foto veiculada em conjunto com a matéria, é uma foto da sede da ABCC Associação Bragantina de Combate ao Câncer, entidade que nada tem a ver com a matéria veiculada, conforme já informado.

Ocorre que chegou ao conhecimento da entidade Notificante, por meio de inúmeras pessoas, a matéria veiculada no site do Notificado de forma errônea, sendo certo que imediatamente a Notificante entrou em contato com a funcionária do Notificada, a qual somente nesse momento percebeu o erro cometido.

A Notificante contatou várias vezes o Notificado para que o mesmo corrigisse referida divulgação e esclarecesse definitivamente a questão, fato este que até a presente data não foi efetivado, vez que o Notificado apenas retirou a imagem da sede da Notificante da referida matéria.

Todavia, em face do grande número de pessoas que tiveram acesso a matéria, faz-se necessário maiores esclarecimentos quanto à equivocada divulgação, para os fins de não ter a Notificante sua imagem e credibilidade afetadas, em virtude do erro cometido pelo Notificado.