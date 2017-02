Prefeitura prorroga prazo para pagamento do IPTU com desconto

A Prefeitura informa que o prazo para o pagamento da parcela única, à vista e com desconto, do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) foi prorrogado de 20 de fevereiro para 20 de março, considerando que a administração anterior editou e publicou o Decreto Municipal nº 2.375/2016 no qual fixou os prazos para pagamento do IPTU e das Taxas de Serviços Urbanos para o exercício de 2017, porém não realizou o chamamento público para credenciamento das Instituições Financeiras. O prazo também foi alterado devido o fechamento do contrato diretamente com a Caixa Econômica Federal, restringindo os pagamentos em agências da CEF, correspondentes bancários da mesma, lotéricas e a Tesouraria Municipal.

Foi observado o transtorno causado aos contribuintes com essa medida pelas inúmeras reclamações via canais de atendimento da Prefeitura.

O prefeito Jesus Chedid tomou ciência da situação e solicitou que a secretaria de Finanças elaborasse o edital de chamamento público para o credenciamento dos bancos, que foi publicado na Imprensa Oficial do município dia 1º de fevereiro.

“Estamos otimistas com a publicação do edital, pois queremos dar o conforto e comodidade para que cada contribuinte possa realizar seus pagamentos e ficar em dia com seus impostos e taxas”, afirmou o secretário de Finanças, Luciano de Lima.