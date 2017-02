Prefeito confirma presença na primeira sessão do ano

A Câmara Municipal realiza na terça-feira, 7, a partir das 16h, a primeira sessão ordinária da legislatura 2017-2020. O prefeito Jesus Chedid é presença confirmada para a abertura dos trabalhos do Legislativo.

Sem matérias para votação, a sessão terá duas participações na Tribuna Livre. As inscritas são Patrícia do Carmo Oliveira, que apresentará o trabalho desenvolvido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Bragança, e Assunção Santos, que falará sobre transição de governo, transparência, controle social e Lei de Acesso à Informação (LAI). Além da sessão ordinária, as comissões permanentes da Casa também voltam a se reunir na terça. A partir das 14h, acontece a primeira sessão da Comissão de Finanças, seguida da Comissão de Justiça, às 15h. A Comissão de Saúde e Educação iniciou suas atividades na quarta-feira, 1º.