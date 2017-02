Assinadas ordens de serviços para limpeza, obras e pavimentação

Na manhã de ontem o prefeito Jesus Chedid, acompanhado pelo vice Amauri Sodré e deputado estadual Edmir Chedid, assinou três ordens para serviços e obras no município.

A empresa ETENG Engenharia e Serviços recebeu ordem para a limpeza e capinação do mato na cidade. O secretário municipal de serviços, Aniz Abib Júnior, será o responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços que serão executados. Serão 30 funcionários, contratados em Bragança, que farão essa limpeza, capinação e poda.

A administração realizará ainda um mutirão de limpeza, após os serviços da empresa. A equipe da secretaria de Serviços realizará a limpeza dos bueiros, revitalização das guias, pintura das sinalizações de trânsito e a operação tapa-buracos. O mutirão de limpeza na cidade tem início imediato.

A Construtora Jaguari também recebeu ordem de serviço para as obras de reforma e ampliação da unidade de atenção básica Estratégia Saúde da Família (ESF) do Jardim Iguatemi, parada há mais de um ano. Serão 60 metros quadrados de nova construção e a obra deverá ser entregue em até três meses.

O prefeito também deu ordem para a pavimentação asfáltica das ruas Ricieri Zadra, Saturnino Pacitti e Nicolau Manganelli, no bairro Hípica Jaguari, que será realizada pela empresa Consterra Construções e Empreendimento. Serão mais de mil metros lineares de ruas pavimentadas, com guias e sarjetas. A obra iniciará semana que vem, com previsão de entrega de três meses.

Na ocasião, Manoel Nascimento, secretário Estadual do Partido Social Cristão (PSC), que estava representando o deputado federal Gilberto Nascimento na solenidade, adiantou que em breve o deputado visitará a cidade e vai anunciar uma emenda parlamentar para ser utilizada em também na infraestrutura e saúde da cidade.

Edmir Chedid ressaltou que desde 2013 destinou emendas para Bragança, totalizando cerca de R$ 2 milhões, que não foram aproveitadas pela antiga gestão, entre elas uma emenda destinada à pavimentação asfáltica das vias centrais da cidade.

O prefeito aproveitou para afirmar que a administração está empenhada em recuperar e retomar todas as verbas que foram destinadas ao município para aplicá-las em obras e melhorias, assim como serão recuperados os R$ 11 milhões em convênios com o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias – DADE.

Aproveitando o assunto de recuperação de verbas e recursos, a secretária de Saúde, Marina de Oliveira, disse que visitou juntamente com o secretário de Obras, Antônio Paulo Armando, sete unidades básicas de saúde que possuem convênios para a ampliação dessas unidades que estão com os projetos paralisados para retomarem esses convênios e prosseguir com as obras.

Também estavam presentes na solenidade todos os secretários municipais, alguns vereadores e os representantes das empresas Alberto Martins, da ETENG, Mauro Ferreira Vicchini; da Construtora Jaguari, Reginaldo Monteiros dos Santos e Luiz Antônio Latanzi, da Consterra.