Vale transporte: Servidores devem se recadastrar para concessão

Para manter o controle efetivo da distribuição do vale-transporte aos servidores municipais e também manter atualizado os dados cadastrais dos servidores que são beneficiados pelo programa, a Prefeitura informa que fará o recadastramento dos beneficiados no prazo de 6 de fevereiro a 4 de março.

Os servidores deverão preencher o “Termo de Opção e Responsabilidade”, disponível na Seção de Protocolo do Paço Municipal, para abertura de Processo Administrativo, que deverá ser direcionado à Divisão de Recursos Humanos com os seguintes documentos: cópia e original de comprovante oficial e atualizado de residência em nome do servidor referente aos últimos três meses e a declaração da chefia imediata, em formulário padrão, referente aos dias e horários alternados de trabalho, nos casos dos servidores que exercem suas funções em mais de uma localidade, em regime de escala ou horários diferenciados.

Após o prazo estabelecido para o recadastramento, os benefícios dos servidores que não preencheram o formulário próprio ou não apresentaram a documentação exigida poderão ser suspensos. Sendo possível o restabelecimento do benefício do vale-transporte após preenchidas as condições necessárias, não gerando efeito retroativo.