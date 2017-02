Escolha da corte do carnaval acontece hoje

A Secretaria de Cultura e Turismo e a Liga Independente das Escolas de Samba de Bragança promovem hoje evento para escolha da corte do carnaval, a partir das 21h, no Ginásio de Esportes Dr. Lourenço Quilici. A entrada será gratuita.

A corte será composta pelas figuras carnavalescas da Rainha, Rei Momo, 1ª Princesa, 2ª Princesa e Sambista de Ouro. Neste concurso são sete candidatas à Rainha, três à Rei Momo e três à Sambista de Ouro.

Os candidatos desfilarão com trajes sociais e fantasias carnavalescas e serão avaliados nos quesitos comunicação, elegância, simpatia e domínio da arte de dançar. Para as candidatas também serão avaliadas a postura e a estética corporal.

Os vencedores receberão, além dos títulos, a premiação em dinheiro, sendo R$ 2 mil para a Rainha, o mesmo valor para o Rei Momo, R$ 1.500 para a 1ª Princesa, R$1 mil para a 2ª Princesa e R$1.200 para o Sambista de Ouro.

O sorteio da ordem dos desfiles das escolas de samba dos grupos especial e de acesso também será feito durante o evento.