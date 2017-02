Jesus busca recursos para o combate às enchentes em Bragança

Na quarta-feira, 1º, o prefeito Jesus Chedid, acompanhado do vice Amauri Sodré e dos secretários municipais Dorival Bertin (Segurança e Defesa Civil) e Antonio Paulo Armando (Obras), esteve no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo, numa reunião com o Secretário Chefe da Casa Civil, Samuel Moreira.

A reunião, intermediada pelo deputado estadual Edmir Chedid, tinha o objetivo de discutir os problemas enfrentados pelos municípios assolados pelas fortes chuvas com relação às enchentes na região bragantina e Circuito das Águas. Participaram também da reunião prefeitos, vices e vereadores das cidades de Atibaia, Amparo, Piracaia, Joanópolis, Serra Negra, Socorro, Jarinu, Mairiporã, Morungaba, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

Segundo o prefeito Jesus Chedid, foi uma reunião produtiva na qual foram expostas várias reivindicações do município, e, como resultado, Samuel Moreira deverá buscar recursos através do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias – DADE e do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE para as obras de combate às enchentes. Além disso, deve marcar uma reunião com a SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para discutir sobre saneamento básico e projetos de renovação do contrato com o município.

“Estamos firmando uma parceria em busca de soluções para realizarmos obras importantes nestes segmentos em Bragança, principalmente no combate às enchentes, e será marcada nova reunião aqui na Casa Civil para agilizar as demandas das cidades. Em relação a SABESP, estamos atentos e vamos buscar nesta autarquia o melhor atendimento à nossa cidade”, comentou Jesus.

Amauri Sodré reiterou e agradeceu o empenho do deputado Edmir Chedid. “Ele demonstra preocupação com a região bragantina e Circuito das Águas e, através do seu trabalho, poderão ser agilizados recursos do DADE e de outros departamentos em prol dos interesses dos municípios para que possam investir no combate às enchentes e no saneamento.”

Samuel Moreira disse que as demandas são relevantes e que deverá existir uma parceria para a realização de serviços como o de desassoreamentos dos ribeirões, que ajudará no escoamento mais rápido das águas pluviais. O Chefe da Casa Civil também promoverá uma reunião entre representantes da SABESP e a Prefeitura de Bragança para discutir propostas para uma possível renovação de contrato. Em relação às demandas que necessitam de liberação de recursos para a infraestrutura, explicou que o Estado está com os recursos contingenciados, buscando superar a crise que o País vem enfrentando, mas acredita que em breve haverá uma liberação da receita para que possam assumir novos compromissos e uma nova reunião está sendo marcada. “O prefeito Jesus Chedid é uma grande liderança na região, acompanhado do deputado Edmir Chedid que é o deputado estadual atuante da região, vamos ser parceiros em buscas de recursos que beneficie à comunidade bragantina”, concluiu Samuel.

Na oportunidade, os representantes das cidades também ressaltaram a importância da presença do prefeito Jesus Chedid, que ajudado as novas administrações nas reuniões em buscas de verbas e soluções para as reivindicações dos municípios.