CARTA AO LEITOR

Considerando manifestações de leitores da GB e da GB Norte nas redes sociais, pelo telefone e email, indagando sobre a ausência da coluna TAMO NA ROÇA, se faz necessário o seguinte esclarecimento:

A coluna TAMO NA ROÇA foi criada em janeiro de 2015 motivada pelo descaso e ignorância por parte da Prefeitura e da Câmara Municipal, com relação aos problemas da cidade apontados pela população e pela imprensa. A seção que se tornou símbolo do abandono e desprezo dos Poderes pela opinião pública, sobre a situação do município, deixou de ser publicada a partir do dia 1º de janeiro de 2017 porque iniciou um novo governo e não seria justo apontar a mesma motivação para justificar situações que eram responsabilidade da administração do PT, que tanto mal fez à nossa cidade.

A não publicação da coluna TAMO NA ROÇA não quer dizer que as reclamações da população não serão publicadas. Sempre serão, porém como conteúdo da seção GB e GBN REPÓRTER, como colaboração à nova administração. Caso essas reclamações sejam desprezadas, o que não acreditamos que aconteça, certamente a coluna TAMO NA ROÇA voltará ocupar o mesmo espaço que ocupou durante o ano de 2016.

Da mesma forma que a GB age há 32 anos, o leitor sempre terá prioridade, principalmente se sua manifestação for em benefício da coletividade. Para colaborar com a administração da cidade, basta enviar informes, fotos e vídeos para os endereços eletrônicos dos dois jornais ou pelo whatsapp que você encontra publicado em todas as edições.

a)Paulo Alberti Filho

Diretor de Redação