O coordenador regional da Associação Brasileira de Beneficência Comunitária- ABBC, Israel da Silva, apresentou na quinta-feira, 2, dados sobre os atendimentos prestados pelo SAMU 192- Regional Bragança, que atende 11 cidades da região. Em 2016 a ABBC recebeu a informação do MS, que o SAMU foi qualificado por estar em adequação a todas as portarias vigentes do Governo Federal. Com a qualificação o serviço receberá aumentos de repasses. Leia matéria na integra clique aqui