Secretário de Serviços revela situação precária da Pasta

O secretário municipal de Serviços, Aniz Abib Junior, recebeu a reportagem da Gazeta Bragantina na tarde de terça-feira, 31, na Garagem Municipal, e explicou a situação da pasta. A secretaria possui hoje cerca de 350 funcionários e, segundo o secretário, seria o suficiente para manter a cidade caso a administração anterior tivesse atuado com eficiência.

Na manhã de quinta-feira, 2, o prefeito Jesus Chedid, acompanhado do vice Amauri Sodré e do deputado estadual Edmir Chedid, visitou a secretaria e anunciou melhorias e benefícios aos servidores. Leia matéria na integra clique aqui