Braga anuncia nova camisa e novo fornecedor para 2017

O Bragantino anunciou os modelos de uniformes que serão utilizados ao longo da temporada de 2017.

A novidade é o resgate da tradicional camisa carijó, modelo usado pelas equipes vitoriosas de 1989 e 1990, porém com um design mais moderno.

Outra mudança foi a do fornecedor do material, que deixa de ser a Kanxa, que fornecia ao o Braga desde 2012 para a Super Bolla.

Segundo informações a mudança ocorre pelo fim do contrato entre o clube e a Kanxa. O novo modelo deve ser visto pela primeira vez em campo na partida entre Bragantino e São Caetano, no Anacleto Campanella, dia 9 de fevereiro, em confronto antecipado da 5ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2.