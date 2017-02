Dois meses após leilão, Portuguesa apresenta projeto para transformar Canindé em Arena

Na noite de terça-feira, 31, cerca de 300 pessoas estiveram presentes no Salão Nobre do Canindé participando da reunião aberta convocada pela diretoria executiva da Portuguesa. Na ocasião, foi apresentado a todos o projeto do “Novo Canindé” pelo arquiteto Daniel Fernandes, proprietário da Fernandes Arquitetos Associados.

Dois hotéis, um centro de convenções, um centro empresarial, um shopping, uma nova sede social e um novo estádio, com capacidade para 20 mil lugares, são alguns dos empreendimentos vislumbrados pelo projeto apresentado.

Para ir adiante, o assunto deverá ter a aprovação do Conselho de Orientação e Fiscalização (COF), Conselho Deliberativo e Assembleia Geral. A previsão estimada de conclusão é de seis anos, seguindo todas as etapas legais necessárias.

Outro aspecto abordado na reunião foi o acordo entre a Portuguesa e Gislaine Nunes. A advogada levou a área do clube à leilão no ano passado, o que inviabilizaria a execução de um projeto dessa magnitude. O leilão foi realizado em novembro e não teve nenhum lance.

Com o acordo, realizado no início deste ano, a Portuguesa pagará mensalmente um valor “x”, sem acréscimo de nenhum outro montante, ainda que atualizado, aos clientes de Gislaine. Mais do que as contas bloqueadas, o time paulista também fica sem o risco de perder o seu maior patrimônio, que é o estádio.

“A Portuguesa tem que mudar. Essa gestão veio para isso. Temos que fazer as coisas andarem com transparência”, falou Alexandre Barros, presidente da Lusa.