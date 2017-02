Água Santa mantém os 100%; Rio Claro relaxa e tropeça em casa

Dois jogos abriram na terça-feira, 31, a segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A2. O Água Santa fez o dever de casa e venceu o Juventus, mantendo 100% de aproveitamento e se isolando na liderança provisória. O Rio Claro, que poderia dividir a liderança com o Água, tropeçlou em casa e empatou com o Penapolense.

Jogando em casa, o Água Santa aproveitou o apoio da torcida presente no Estádio Distrital do Inamar para vencer o Juventus, por 1 a 0. O resultado deixa o Água com um início de campeonato perfeito: foram duas vitórias em dois jogos. A liderança pode ser provisória, já que mais oito jogos aconteceram ontem e até o fechamento desta edição ainda não haviam terminado. Já o Juventus tem apenas um ponto e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.

Pênalti caro – No Estádio Augusto Schimidt, debaixo de chuva, o Rio Claro saiu na frente ainda na primeira etapa com Odair Lucas de cabeça. O Penapolense queria o empate e iniciou a pressão, criando mais oportunidades que o time da casa. Porém na segunda ambas equipes caíram de produtividade, mas com o Penapolense arriscando mais. O Rio Claro parecia acomodada em campo e pagou caro por isso, porque aos 40 minutos do segundo tempo, Kesley, que havia entrado no intervalo, sofreu penalidade e foi para a cobrança. Sem sentir a pressão, o meia bateu de cavadinha e empatou o jogo para os visitantes. O Rio Claro está em segundo lugar, com quatro pontos, enquanto o time de Penápolis tem dois e é o oitavo colocado.