Prefeito revoga nomeação do COMTUR

A Imprensa Oficial Eletrônica de segunda-feira, 30, trouxe a Portaria nº 7.088, que revoga a Portaria nº 6.877, de 24 de novembro de 2016, que dispunha sobre a nomeação do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR. Também foi publicado o Decreto nº 2.432 que revoga outros Decretos de setembro de 2010 e 2016, que dispunham sobre a composição, organização e atribuições do COMTUR.

O prefeito Jesus Chedid determinou ainda que a secretaria de Cultura e Turismo adote medidas necessárias no intuito de promover a melhor adequação normativa quanto a instituição do Conselho Municipal de Turismo e do Fundo Municipal de Turismo. Em Bragança o COMTUR está inativo desde 2015.

O PROJETO- No mês de outubro de 2016 vereadores e empresários travaram discussões a respeito do Projeto de Lei 40/2016, sobre o COMTUR. O projeto estabeleceria como novo parâmetro de composição 21 conselheiros, sendo 1/3 de representantes do poder público e 2/3 da sociedade civil. O projeto foi rejeitado.

O atual secretário de Cultura e Turismo de Bragança, na época secretário de Cultura e Eventos de Atibaia, Cleber Centini Cassali, se manifestou na sessão e favorável à paridade, mas questionou o momento para votação do projeto, prestes a acontecer a troca do governo municipal.