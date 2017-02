Promessa cumprida: UPA Bom Jesus é reaberta para atendimento à população

Após 34 meses fechado para a população bragantina, a Unidade de Pronto Atendimento Bom Jesus, foi reaberta na tarde de terça-feira, 31. A solenidade encabeçada pelo prefeito Jesus Chedid, e vice Amauri Sodré contou com a presença do Deputado Estadual Edmir Chedid, população, vereadores, autoridades regionais e representantes da Universidade São Francisco, Santa casa e ABBC, gestora dos postos de saúde e UPA Vila David e SAMU em Bragança.

A reabertura da UPA Bom Jesus é um compromisso assumido, e cumprido, com a população durante a campanha eleitoral. “Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Aqui vão se curar pessoas, salvar vidas e aqui vai haver alento. Eu espero que esse hospital continue servindo a população como serviu por muitos anos. A luta continua para as melhorias na saúde, o caminho é árduo mas, nós vamos enfrentá-lo e ainda dar muita alegria para a população”, disse o prefeito ao enaltecer o árduo trabalho e empenho das equipes da administração municipal, para que em 30 dias a promessa fosse cumprida e a população da zona norte voltasse a ter o atendimento da UPA. Leia matéria na integra clique aqui