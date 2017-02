SAÚDE: Jesus reabre UPA Bom Jesus, para alegria da zona norte

O prefeito Jesus Chedid e o vice Amauri Sodré, acompanhados do deputado estadual Edmir Chedid (todos do DEM)e secretária de Saúde, Marina Oliveira, reinauguraram a Unidade de Pronto Atendimento-UPA Bom Jesus, no bairro Hípica Jaguarí, na tarde de terça-feira, 31.

Centenas de pessoas acompanharam a solenidade e festejaram a reabertura. A unidade foi fechada em março de 2014 pelo ex-prefeito Fernão Dias (FDS-PT), deixando moradores daquela região desassistidas.

Durante o evento, Maria Bueno e Dirce Guimarães (que estiveram á frente do movimento que lutou pelo não fechamento do Bom Jesus) entregaram ao prefeito o abaixo-assinado com quatro mil assinaturas colhidas por toda a cidade.

Segundo Dirce, “agora a zona norte possui um prefeito e um vice de verdade”.

Em seguida um vídeo mostrou a situação lastimável que a administração passada deixou o prédio e o que foi feito em menos de um mês pelo atual governo.

Segundo a secretária de Saúde, “a reabertura foi possível porque o prefeito é um homem de palavra e porque houve muita união”. Disse ainda que a UPA contará com 83 servidores, sendo 33 todos os dias.

O vice Amauri Sodré ressaltou sobre o momento gratificante. “É um compromisso com a população. Prometemos e agora esse dia chegou com muita alegria. É uma realidade”.

O deputado Edmir Chedid também se pronunciou e lamentou que a gestão passada tenha gastado muito mais e tenha feito muito menos pela saúde pública. “É questão de gestão, de amor no coração. A zona norte se tornou uma cidade e precisa de atenção”, disse ao completar que qualquer um pode ajudar o próximo, mas o político tem a obrigação.

O prefeito Jesus se pronunciou em seguida e foi aplaudido pelo povo. Ele agradeceu a equipe que se empenhou para reabrir a unidade e ressaltou sobre o apoio que Edmir e Herculano Passos têm dado ao município. Edmir garantiu 50% de suas emendas para Bragança e Herculano garantiu R$3 milhões.

A reabertura ainda teve a benção do bispo diocesano, Dom Sérgio Aparecido Colombo, que rezou o Pai Nosso com autoridades e população. O corte da fita inaugural e fogos de artifício encerraram a cerimônia e o local foi aberto para visitação. Os atendimentos começaram no mesmo dia, às 19h. O evento também foi prestigiado por equipes da Santa Casa e Hospital Universitário São Francisco, prefeitos, vereadores locais e da região e representantes da ABBC.

A UPA Bom Jesus será de porte I, e atenderá a população bragantina residente na Zona Norte da cidade, aproximadamente 60 mil habitantes, com um médico clínico geral e um pediatra 24 horas, os sete dias da semana. O Centro de Especialidades permanece no local, atendendo com hora marcada durante o dia, assim como o convênio com a Universidade São Francisco, que foi ampliado.

Foi anunciado que, dia 8 de fevereiro, o Prefeito Jesus Chedid estará em Brasília numa audiência com o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, mais uma vez em busca de recursos e melhorias para Bragança Paulista.