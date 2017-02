Nabizão não está interditado

Uma boataria de que o estádio Nabi Abi Chedid estaria interditado para o jogo desta quarta-feira, tumultuou o dia dos torcedores do Bragantino. A informação foi desmentida por uma fonte da GB ligada diretamente ao Bragantino. Os boatos começaram a circular na manhã de terça-feira, deixando os torcedores aflitos.

Segundo apurado pela reportagem da GB, um muro na parte de traz do estádio caiu com as fortes chuvas, porém, não danificou a estrutura das arquibancadas verde, local onde ficam os visitantes. Durante toda a terça-feira, a diretoria do Braga correu para acertar as documentações e dar início nas obras, que já se iniciou ontem mesmo.

As entradas para a arquibancada geral custam R$ 20 (R$ 10 a meia), as arquibancadas cobertas são R$ 40 (R$20 meia) e cadeiras cativa R$ 60 (R$30 meia). Os preços foram divulgados pela fanpage Clube Atletico Bragantino.