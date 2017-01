Braga estreia amanhã no Nabizão em “clássico” com o Guarani

Na tarde de ontem o clima no estádio Nabi Abi Chedid era de alegria e muita concentração para a partida de amanhã contra o Guarani, às 19h30, no Nabizão. O treinador Alberto Félix comandou os treinamentos com os atletas que foram reservas na partida contra o Velo Clube e com os que não viajaram com o elenco. Os atletas que foram titulares, realizaram trabalho de regeneração e depois correram no gramado do Nabizão.

Hoje o time volta a treinar no período da manhã para dar continuidade na preparação para a partida de amanhã.

O treinador Alberto Félix, o “Delega”, falou sobre a estreia, reforços, a partida e o que espera do Guarani. “Temos que estar atentos, sabendo da dificuldade. Acho que é um duelo que por si só já se mostra como um clássico e com um ingrediente a mais: uma equipe que entrou no campeonato para brigar pelo acesso, mas estamos confiantes no início de trabalho que fizemos e esta primeira partida nos dá mais confiança ainda para gente bater de frente com o Guarani e tentar conquistar mais uma vitória”, disse Alberto.

O treinador admitiu que o Guarani está a um passo na frente do Braga, por ter um time que já vem jogando junto desde o ano passado e ter alcançado um acesso. Fato que pode pesar na partida, mas não afugenta a equipe “novata” comandada pelo Delega. “Sabemos do potencial do Guarani, é uma equipe que vive um grande momento e vem de uma série de acesso, para a Série B do Brasileiro. Tem um elenco de qualidade. Se iniciar uma competição com um elenco formado, com um astral elevado, que é o caso do Guarani que vem de um acesso, facilita o trabalho. Ao contrário do nosso, que não tivemos um bom ano em 2016 e estamos em busca de recuperação. O time está sendo formado com um grupo de atletas que está muito comprometido com o trabalho iniciado e estamos confiantes. O Guarani está a um passo na nossa frente, mas confiamos que podemos fazer um grande resultado”, explicou.

Para a primeira partida em casa, “Delega” disse que está comprometido em 100% com o trabalho e vem se dedicando 24 horas por dia para buscar e trazer informações para os atletas, sempre pensando na evolução do clube e colocando tudo isso nos treinamentos. “Os torcedores sabem qual é o meu estilo de trabalho desde quando era jogador, então não tem porque mudar, tentar ser exatamente a mesma pessoa, mas com uma responsabilidade maior agora”, disse.

Ele destaca que como treinador tem que estar com o sinal de alerta ligado, principalmente para se alcançar o objetivo maior que é o acesso.“Como comandante da equipe, tenho que ter atenção redobrada e estar atento a tudo e a todos. Estou imbuído nesse objetivo de me dedicar ao máximo para poder alcançar a nossa meta principal que é o acesso. O caminho é longo, mas temos que ir passo a passo, montar a equipe, se afastar da zona de rebaixamento, chegar ao meio da tabela para que, talvez, do meio do campeonato para frente poder estar brigando pela classificação e consequentemente pelo acesso”, falou o treinador.

Alberto não divulgou um time titular para a partida, mas ao que tudo indica ele não deve realizar alterações do time que enfrentou o Velo Clube. Portanto a provável escalação é: Renan Rocha; Kellynton, Guilherme Mattis, Juliano e Fabiano; Adriano, Edson Sitta, Adenilson e Rafael Chorão; Anderson Ligeiro (Giva) e Rafael Grampola.

Estreia vitoriosa – Alberto falou sobre a sensação de estrear com vitória, principalmente fora de casa. Ele destacou que a equipe teve um bom comportamento em campo, conseguindo trazer três pontos para Bragança.

“Desde a primeira partida até o final, estes pontos estão sendo computados e vão fazer diferença. Temos que aproveitar esse início de campeonato e ir pontuando e o fato de jogar fora de casa sem dúvida pode fazer diferença lá na frente. Por isso estamos satisfeitos com essa estreia”, explicou.

Alberto falou da qualidade do campeonato e disse que o campeonato vem nivelado, onde na primeira rodada nenhuma equipe venceu por mais de dois gols de diferença.

REFORÇOS – “Delega” disse que os primeiros jogos servirão para fazer uma análise do elenco e ir identificando as necessidades e se há uma carência maior em algum setor. Principalmente por estar trabalhando com um elenco reduzido, hoje o Braga tem 22 jogadores, mas apenas 20 inscritos. A diretoria terá que fazer contratações, porém Alberto destaca que serão contratações pontuais. “Sabemos que precisamos de reforços, mas nesses primeiros jogos estaremos analisando se há uma carência maior em algum setor, para fazermos contratações pontuais, para podermos sempre trazer jogadores que venham somar e agregar para o elenco ficar maior e mais forte”, finalizou.