Reunião do Conselho da Pessoa com Deficiência

A presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Zizelda Amorin Lins Antunes, convoca conselheiros e convida a sociedade civil em geral, para participarem da reunião ordinária conselho a realizar-se na quinta-feira, 2, com início às 8h30, nas dependências da Instância de Apoio aos Conselhos de Assistência Social, situado a av. Euzébio Savaio, nº 325, bairro Santa Libânia.