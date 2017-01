Projeto Guri abre 45 vagas para 1º semestre

As crianças e adolescentes de seis a 18 anos que quiserem desenvolver seu lado musical, podem participar do Projeto Guri, programa sociocultural da Secretaria da Cultura. A partir desta semana começam as inscrições para os mais de 20 cursos gratuitos e instrumentos musicais, canto coral e iniciação musical, em mais de 270 polos de ensino no Estado de São Paulo.

São 8.690 vagas e não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos. Para fazer a inscrição, é só comparecer ao polo de interesse acompanhado de um responsável, documento de identidade ou certidão de nascimento, comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência referente ao primeiro semestre de 2017 e comprovante de endereço.

É fundamental que o aluno esteja matriculado em uma escola regular para iniciar seus estudos no Projeto Guri. As aulas começam de acordo com a data de inscrição de cada aluno.

Em Bragança o polo situa-se na av. Francisco Samuel Lucchesi Filho, 770. São 45 vagas para a cidade. Demais informações pelo telefone 4032-8697.