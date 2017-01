Deputado lamenta casos de febre amarela no país

O 2º secretário do Poder Legislativo, deputado Edmir Chedid (DEM), lamentou sobre o aumento do número de casos suspeitos de febre amarela registrado no país. No total, foram notificadas 421 ocorrências (número se refere ao levantamento do Ministério da Saúde divulgado dia 23 de janeiro) com 87 mortes em quatro Estados e no Distrito Federal.

Do total, 358 permanecem em investigação, 62 foram confirmados e um descartado. Das 87 mortes notificadas, 34 foram confirmadas e 53 permanecem em investigação. Os casos foram registrados em Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, São Paulo e Distrito Federal. “Minas Gerais possui o maior número de registros, com 391 casos suspeitos em 39 municípios”, afirmou Edmir Chedid.

O parlamentar explicou que o Estado de São Paulo confirmou três mortes por febre amarela, em três municípios. Para intensificar a vacinação nas áreas de recomendação do Estado, o Ministério da Saúde enviou 400 mil doses da vacina. “Além disso, já haviam sido distribuídas 88,3 mil doses para a vacinação de rotina. Parte do Estado faz parte da Área de Recomendação de Vacina”, disse.

A febre amarela é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus e transmitida por vetores. Geralmente, quem contrai este vírus não chega a apresentar os sintomas ou os mesmos são muito fracos. As primeiras manifestações da doença nos indivíduos são repentinas, como febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos por cerca de três dias.