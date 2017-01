Prefeito reinaugura hoje a UPA Bom Jesus

O prefeito Jesus Chedid cumpre hoje uma de suas promessas de campanha. A reabertura da Unidade de Pronto Atendimento- UPA Bom Jesus, inaugurada por ele mesmo em seu mandato de 2001, é esperada pela população de Bragança e de toda a região. A unidade teve as portas fechadas pelo ex-prefeito Fernão Dias (FDS) em março de 2014, considerando melhor eliminar os atendimentos prestados a cerca de 60 mil pessoas da zona norte. Fernão Dias inaugurou a UPA Vila Davi, construída pelo ex-prefeito João Afonso Sólis (Jango), mas mesmo assim os atendimentos não supriram as necessidades de milhares de pessoas.

Segundo declarações constantes do prefeito Jesus Chedid, “hospitais e escolas não devem ser fechados nunca”.

O prefeito garante que em seu mandato os atendimentos da UPA Davi também vão prosseguir.

A reinauguração irá desafogar o SUS da Santa Casa e os atendimentos da UPA Vila Davi também devem funcionar melhor.

As secretarias de Saúde e Serviços estão trabalhando no prédio do Bom Jesus desde o dia 2 de janeiro, início do mandato.

O prédio passou por limpeza, reforma e adequações, além da revitalização das pinturas e estrutura.

Segundo a Prefeitura, a UPA Bom Jesus será de porte I e contará com um médico clínico e um pediatra 24 horas.

A administração ressalta ainda que o Centro de Especialidades permanecerá no local, assim como o convênio com a Universidade São Francisco. A solenidade de inauguração está prevista para as 16h.

DEMAIS MELHORIAS- A secretária de Saúde, Marina de Fátima Oliveira, disse sobre as ações que estão sendo tomadas para melhor atender a população. A primeira decisão de governo na área da saúde foi reabrir os postos de saúde em horário de almoço, já na primeira semana de janeiro. Em relação a falta de médicos nos postos de saúde, a secretária firmou parceria com a USF para completar o quadro de profissionais nas unidades. “Atenção básica é tudo. Temos que ser mais eficientes na prevenção. Se tem bebês morrendo é porque o pré- natal não está sendo feito corretamente”, completou a secretária em entrevista concedida na semana passada.