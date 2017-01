ABBC esclarece sobre vítima de meningite

A família de Valdeci de Souza, de 48 anos, que morreu de meningite na quarta-feira, 25, acusa a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Bragança de negligência médica. Segundo a família, a unidade não teria pedido o exame que comprovasse a doença e, quando o paciente piorou, precisou ser transferido para outro hospital.

Abaixo segue a nota de esclarecimento da ABBC:

“Referente à matéria publicada no 26/01/2017 20h18, no Portal G1, gostaríamos de esclarecer que a ABBC- Associação Brasileira de Beneficência Comunitária, acerca do atendimento do Sr. Valdeci de Souza na Unidade de Pronto Atendimento do Município de Bragança Paulista, por meio dos gestores informam que todos os procedimentos necessários foram tomados, embasáveis em protocolos internacionais, habitual na unidade, para averiguação do real estado que se encontrava, e condutas médicas compatíveis ao quadro . Exames realizados no Paciente na ocasião do atendimento, atestava estabilidade clinica dentro da normalidade. Não obstante, a equipe de plantão constatou ao longo do período de observação que o estado clinico do Paciente estava se agravando, motivo que estes profissionais imediatamente solicitaram a transferência para o Hospital de referência da Região para um atendimento de maior complexidade, uma vez que a UPA corresponde de uma estrutura de baixa e média complexidade. Ademais, é com muito pesar que recebemos a notícia de seu posterior óbito, entretanto reiteramos que o atendimento seguiu rigorosamente os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Contudo, a Entidade está apurando todas as informações pertinentes ao caso, para esclarecer aos familiares, bem como toda População. Diante disso, a ABBC- Associação Brasileira de Beneficência Comunitária priva pela excelência do atendimento aos munícipes, buscando a satisfação dos nossos serviços e a idoneidade, qualidade e transparência dos resultados de nosso trabalho junto à população Bragantina. Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessária e aproveitamos o ensejo para nossos protestos de estima e distinta consideração”.