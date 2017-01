Desenvolvimento econômico: Administração busca projetos e recursos para a cidade

Na terça-feira, 24, os secretários municipais Marcos Tasca (Governo e Desenvolvimento Econômico), Marcelo Alexandre (Planejamento) e Cleber Centini (Cultura e Turismo) estiverem na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação para conhecer os programas e projetos que poderão ser desenvolvidos em Bragança.

A visita à Secretaria de Estado foi à pedido do prefeito Jesus Chedid para que estudassem e viabilizassem alternativas para o desenvolvimento econômico do município com incentivos às empresas e indústria e aperfeiçoamento de mão de obra.

Os secretários se reuniram com a assessora do Chefe de Gabinete Maurício Juvenal, Ana Luiza Bley Jacob, e com o Analista de Investimentos e Relações Institucionais da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade (Investe São Paulo), Thiago Messena Santos.

Na ocasião, os secretários expuseram o interesse de ter um escritório regional da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) com sede em Bragança, pois há grande demanda na região e estrutura para receber esta unidade. Além das possibilidades oferecidas para a cidade junto à Investe São Paulo para trazer novas empresas e indústrias.

Foram debatidos ainda as opções de fomento para setores específicos, o incentivo aos pequenos produtores e artesãos da cidade, consultorias, a possibilidade de implantar um parque tecnológico no município e de incrementar a ofertas de cursos profissionalizantes para abastecer as necessidades desses empreendimentos comerciais e industriais.

As demandas seriam essenciais para o desenvolvimento bragantino e deverão ocorrer ainda no primeiro semestre de 2017.

Nova reunião será agendada com o Secretário Adjunto, Cláudio Valverde, e com o Chefe de Gabinete da Secretaria para apresentação dos programas e demais possibilidades que atenderão as demandas da cidade.