Paixão de Cristo 2017: Coordenação convida comunidade para participar do projeto

A coordenação da tradicional encenação da Paixão de Cristo de Bragança convida toda a comunidade interessada em fazer parte do projeto neste ano.

“Há muito trabalho a ser feito até o dia 14 de abril e para que o evento supere as expectativas do público, procuramos pessoas com muita vontade de participar”, diz a coordenação.

Os ensaios ocorrem aos fins de semana: sábados após a missa, por volta das 20h30, e aos domingos às 17h, na Paróquia Nossa Senhora da Esperança, localizada à Avenida Deputado Virgílio de Carvalho Pinto, nº 1000, Planejada II.

Caso não tenha interesse em atuar, existem outros trabalhos de infraestrutura em que a participação é bem-vinda. Para mais informações, basta entrar em contato com a comissão pelo e-mail: comissao.paixao@gmail. com.

Os participantes que frequentarem os ensaios e reuniões regularmente receberão certificado de participação, com as horas devidamente identificadas.