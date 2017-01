Combate a Dengue: Divisão Epidemiológica se reúne com agentes comunitários e enfermeiros

Na quarta-feira, 25, a Secretaria de Saúde realizou uma reunião com os agentes comunitários de saúde, o grupo de enfermagem da Atenção Básica e com a Divisão Epidemiológica para intensificar os trabalhos e ações no combate ao mosquito Aedes Aegypti.

Além da Dengue, o mosquito transmite o Zika vírus e a febre Chikungunya.

A Secretaria de Saúde aderiu à campanha realizada pelo Estado “Todos juntos contra o Aedes Aegypti”.

Começando pelo dia 4 de fevereiro, além dos trabalhos rotineiros, nos próximos dez sábados ocorrerão abordagens com a população em diversos locais, orientando a comunidade como eliminar os criadouros entre outras ações que contribuirão para o combate ao mosquito. Sendo assim, as ações acontecerão em fevereiro nos dias 4, 11 e 18, em março nos dias 4, 11,18 e 25, e em abril nos dias 1 e 8 e 29.

Com o clima chuvoso instalado na região, os locais propícios para a criação do mosquito Aedes Aegypti se multiplicam e a população deve se mobilizar para eliminar os focos.

No dia 11 de fevereiro tem início o Arrastão de Limpeza, envolvendo a Vigilância Epidemiológica, agentes comunitários e servidores da Secretaria de Serviços, permanecendo até julho com ações aos sábados. Nos próximos dias, a Secretaria de Saúde divulgará o cronograma completo dos Arrastões de Limpeza.

Participaram da reunião o assessor de gabinete Marcus Leme, o Chefe da Divisão Epidemiológica Rodrigo Bueno, a médica veterinária Marta Franco, a auxiliar Ezildene Botolucci e o mascote da campanha, que representa o mosquito.