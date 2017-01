Prefeitura e DER firmam parcerias

Na quinta-feira, 26, o prefeito Jesus Chedid esteve em Campinas, onde se reuniu com o Engenheiro Cleiton Luiz de Souza, Diretor da 1ª Divisão Regional do DER – Departamento de Estradas de Rodagem. A reunião foi uma solicitação do deputado estadual Edmir Chedid para estreitar alguns assuntos com o departamento.

Participaram do encontro os secretários municipais Manoel Botelho (Mobilidade Urbana), Antonio Paulo Armando (Obras) e Aniz Abi Junior (Serviços), além do assessor do DER João Roberto Cyrillo.

Entre os assuntos abordados, as cinco principais rodovias estaduais que dão acesso à Bragança e os dois portais que estão na SP 9/10 (variante do Guaripocaba) e SP 21/10 (variante do Taboão). Algumas providências de ordem legal serão tomadas com relação ao Termo de Permissão de Uso (TPU) existente.

Em relação ao trevo que dá acesso à rodovia Benevenuto Moretto (Bragança/Tuiuti) e Capitão Barduíno (Bragança/Pinhalzinho), não estavam incorporados no projeto de duplicação da Rodovia Capitão Barduíno, mas o DER está desenvolvendo um projeto para incorporá-los ao existente, sendo que a execução da obra dependerá da liberação do Estado.

Outro assunto em pauta foi uma solução para a “rota de fuga” de tráfego pesado, utilizado por caminhoneiros em um dos principais corredores da cidade para economizarem combustíveis e fugirem de pedágios, trazendo transtornos e danificando a camada asfáltica. A Prefeitura poderá restringir a circulação de veículos pesados em determinados horários, tendo toda autonomia e o DER colaborará com as sinalizações nas rodovias que dão acesso à cidade, informando as mudanças.

Falando da possível ligação entre a Rodovia Capitão Barduíno SP/8 com a Alkindar Monteiro Junqueira SP/63, a sugestão seria utilizar uma rua ao lado do Condomínio Valle das Águas e implantar 5km de estrada até uma rua municipal existente. A obra desviará o tráfego pesado que vem do Circuito das Águas em direção a Itatiba/Campinas, vice-versa, e o DER demonstrou interesse em colaborar no que for possível, caso seja aprovada esta ligação.

“Realizaremos vários convênios entre o DER e a Prefeitura de Bragança para melhorias em todos acessos à cidade, além dos acessos municipais que dão nas rodovias do DER. Vamos fazer uma parceria com a Secretaria de Obras da Prefeitura buscando solucionar os problemas existentes. Temos projetos de novos acessos que melhorarão as entradas da cidade o que será benéfico aos usuários das rodovias e a comunidade de Bragança”, concluiu o Engenheiro Cleiton.

Manoel Botelho ressaltou que a reunião serviu para estreitar as relações entre o DER e a Prefeitura, e puderam levar ao conhecimento do diretor os problemas enfrentados pelo município. Foram disponibilizados alguns projetos que estão no DER para serem analisados que poderão ser reativados. “A nossa preocupação é com a comunidade bragantina e vamos melhorar as condições viárias, para isto é importante esta parceria com o DER que foi colocada à disposição naquilo que estiver ao alcance do DR1”, explicou.

“Os projetos que foram disponibilizados é de extrema valia ao Município e esta parceria será importante para a população de Bragança que aguarda uma melhoria no sistema viário de Bragança. Somos gratos ao deputado Edmir Chedid que viabilizou esta reunião.”, finalizou Paulo Armando.