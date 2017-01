UPA Bom Jesus passa por ajustes finais para reinauguração

As Secretarias de Saúde e Serviços estão trabalhando no prédio da Unidade de Pronto Atendimento “Bom Jesus”, para a adequação e reforma.

O prédio será reinaugurado na terça-feira, dia 31, às 16 horas.

As equipes ainda trabalham na limpeza, reforma e adequações do prédio, além da revitalização das pinturas e estrutura.

Segundo a Prefeitura, a UPA Bom Jesus será de porte I e contará com um médico clínico e um pediatra 24 horas. O local deve atender cerca 60 mil habitantes. A administração ressalta ainda que o Centro de Especialidades permanecerá no local, assim como o convênio com a Universidade São Francisco.