Malha viária foi tema de reunião com a Rota das Bandeiras

O prefeito Jesus Chedid participou de uma reunião, agendada pelo Deputado Estadual Edmir Chedid, com o presidente da Rota das Bandeiras, Júlio Perdigão, em Itatiba, para estreitar relações com os órgãos envolvidos nas malhas viárias adjacentes ao município.

Participaram também o vice-prefeito Amauri Sodré e os secretários municipais Antonio Paulo Armando (Obras), Aniz Abi Junior (Serviços) e Manoel Botelho (Mobilidade Urbana).

A Rota das Bandeiras é a concessionária que administra 297 km da malha viária do corredor D. Pedro com manutenção, recuperação e modernização.

Vários assuntos foram tratados com o intuito de fazer uma parceria que possa minimizar os problemas de tráfego de veículos pesados nas principais avenidas da cidade, sem prejuízos aos caminhoneiros que utilizam a Rota das Bandeiras na região bragantina. Outro assunto discutido foi a continuidade da doação de pavimento asfáltico demolido (fresa) pela concessionária através de um termo de cessão e doação, que será utilizado nas estradas rurais e nos serviços de tapa-buracos realizados pela Secretaria de Serviços.