Secretário explica ‘imbróglio’ na educação

O Secretário de Educação, Adilson Condesso, recebeu a imprensa na tarde de quinta-feira, 26, na sede da secretaria, para esclarecer decisões da pasta. Uma delas foi adiar o início das aulas para 22 de fevereiro.

Segundo o secretário, o calendário previa o início do ano letivo dia 16 de fevereiro, porém a data não pode ser sustentada devido aos inúmeros problemas encontrados na secretaria, principalmente em relação a divisão da férias dos professores, que vem sendo ‘empurrada’ desde 2007. A gestão anterior deixou o calendário escolar com 10 dias de recesso e férias postergadas para a terceira semana de janeiro, o que transferiu para essa administração a responsabilidade de arcar com o pagamento das férias dos profissionais da educação, sem reserva ou previsão orçamentária para tal. A Prefeitura se viu obrigada a excluir do parcelamento das férias, junto com os profissionais menores de 18 e maiores de 50 anos, aqueles que estavam entrando em dobra, um total de 604 professores, incluindo os demais profissionais (motoristas, pajens e auxiliares) da pasta o número chega a 974 funcionários. Para estes, em cumprimento à legislação trabalhista, foi concedido os 30 dias de férias, que se estendem até 21 de fevereiro.

“Peço mil desculpas para a comunidade. É um compromisso pessoal de que isso nunca mais vai acontecer nesta administração. Vamos garantir os dias letivos”, garantiu.

Também disse que irá valorizar os diretores de escola e todos os profissionais da pasta. “Apesar dessa turbulência inicial, a Secretaria de Educação vai se dedicar para criar mecanismos para melhorar a qualidade de ensino, elevar os resultados de avaliações externas dos alunos, melhorar as condições de trabalho dos professores, valorizar os diretores das escolas e remodelar o sistema de transporte de alunos para melhorar a qualidade e o custo”, disse.

Em relação aos uniformes, Condesso informou que o ex-prefeito Fernão Dias (PT) deixou apenas R$120 mil, insuficientes. “Em 30 anos de profissão, eu nunca me deparei com um quadro desse. Fomos descobrindo as coisas no tropeço. Não houve transição de governo. As escolas estão em péssimas condições e sem nenhuma manutenção”, lamentou. Sua intenção também é remodelar o sistema de transporte escolar, para melhorara o custo e a qualidade. Sobre os kits escolares, disse que em breve será lançado novo edital. “O que ocorreu para anulação da licitação que estava vigente para a compra dos kit é que empresas que tinham intenção de participar do certame fizeram restrições formalmente, onde relatavam que alguns itens (uma pasta elástica e um tipo de papel reciclado) que constavam na listagem para a compra poderiam estar direcionados. Por isso, o jurídico da Prefeitura concluiu, por bem, pela anulação do processo e em breve um novo edital será publicado com a composição do kit escolar conforme previsto no decreto específico. A garantia é que será de qualidade e adequado para cada faixa etária”.

A atribuição de aulas será de 15 a 17 de fevereiro e os professores devem retornar dia 21.

Já o contrato da merenda municipal, com a empresa Nutriplus, foi avaliado e aditado por mais um ano, garantindo uma merenda de qualidade a todas as crianças atendidas pela rede.

“Temos quatro creches com obras paralisadas no Jardim São Miguel (2011), na Saada Nader (2012), Padre Aldo Bolini (2013) e Jardim Vista Alegre (2014), sendo as duas primeiras com recursos do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e as outras da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE. Todos esses processos estão sendo revistos e a Administração trabalhará intensamente para retomar isso”, completou.