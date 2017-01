Nomeada a equipe da secretaria de Esportes

Em solenidade no gabinete da Prefeitura na terça-feira, 24 , foram empossados os novos chefes de divisões e assessores que irão compor a equipe de profissionais da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer.

Foram empossados Sandra Lúcia de Oliveira Teixeira, como Chefe da Divisão de Juventude; Osvaldo Rodrigues Alves (Tyson), como Chefe da Divisão de Esportes; Rivelino de Oliveira Dorta, como Chefe da Divisão de Lazer, Thiago Cerqueira Vidiri, como Assessor Jurídico da Secretaria e Fabiano Antônio de Souza Andrade, como Assessor de Departamento.

“Estamos nomeando pessoas competentes, que vão colocar em prática suas experiências e resgatar o esporte em nossa cidade. Nos próximos dias, teremos mais novidades e queremos que Bragança Paulista volte a ser uma referência esportiva, como já foi anos atrás”, comentou o prefeito Jesus Chedid.

O vice-prefeito Amauri Sodré falou da preocupação da administração com o esporte e lazer da população, principalmente com a juventude bragantina, e que a gestão fará investimentos para resgatar e melhorar o segmento na cidade, contando com profissionais que deverão abranger várias modalidades esportivas. Para isso, contarão também com o apoio do deputado estadual Edmir Chedid e outras forças parlamentares na busca de recursos para o esporte em Bragança.

A Prefeitura considera que a pasta necessita de grandes reformas administrativas, estruturais e operacionais para oferecer o melhor à comunidade.