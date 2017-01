Confira os locais sem energia na próxima semana

Para que a população possa se programar com antecedência e maior segurança, a Energisa informa que irá interromper o fornecimento de energia elétrica. A interrupção é necessária para executar obras de manutenção e melhoria na rede e será realizada nas seguintes datas, horários e locais: segunda-feira, 30, das 13h às 18h, Condomínio Rosário de Fátima; terça-feira, 31, das 12h às 17h, bairros Biriça, Residencial Terras de Santa Cruz, Loteamento Aeródromo, Vale Eldorado e Biriça do Valado e quarta-feira, 1º, das 9h às 12h, bairro Parque Caeté.

Caso os serviços sejam concluídos antes dos horários previstos, os religamentos poderão ser antecipados. Por medida de segurança considere as instalações elétricas energizadas.

A Energisa sabe que a falta de energia gera alguns transtornos, mas pede a compreensão da população. Em caso de dúvidas ligue para o Centro de Atendimento ao cliente – telefone 0800 70 10 328 – a ligação é gratuita.