Empossada a equipe de profissionais da saúde

Na tarde de segunda-feira, 23, o prefeito Jesus Chedid empossou novos chefes de divisões e assessores que vão integrar a equipe de profissionais da saúde.

O deputado Edmir Chedid e a secretária de Saúde, Marina de Oliveira, acompanharam a posse dos novos membros.

Foram empossados Marcus Leme, funcionário público desde 1991, como Assessor de Gabinete da Saúde; Atílio Frederico Nogueira, funcionário público desde 1998, como Chefe de Divisão de Gerenciamento e Controle de Serviços; Célia Piovesan Toricelli, como Chefe de Sessão de Plantões de Ambulâncias e Rodrigo Bueno, como Chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica e também da Vigilância Sanitária.

Todos desejaram muito trabalho para esses profissionais e apoio durante a jornada na gestão da saúde do município.

“Importantíssima essa fase de composição de equipe e o apoio do prefeito Jesus Chedid e do Deputado Edmir são fundamentais para uma gestão de qualidade na saúde”, afirmou a Secretária de Saúde.