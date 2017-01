100 alvarás de funcionamento são expedidos

Em solenidade realizada na segunda-feira, 23, o prefeito Jesus Chedid, por meio da Secretaria de Finanças e Divisão de Receita, entregou cerca de 100 alvarás de funcionamento de comércios, indústrias e serviços, sendo alguns deles renovação e outros primeiro alvará.

O prefeito solicitou agilidade na regularização das emissões dos alvarás, pois estavam dificultando o funcionamento e as aberturas de novos comércios na cidade. Alguns processos datavam de 2015.

Com o início da entrega dos alvarás, o primeiro a receber foi o comerciante Fábio Junior da Silva Amorim, que surpreendeu a todos com suas palavras. “Estou impressionado com a atitude do Dr. Jesus, um prefeito de atitude. A cerca de dois anos montei, com muita dificuldade, um pequeno estabelecimento em meio a uma crise financeira e fiquei um ano e meio sem condições de colocá-lo em funcionamento, obedecendo as normas legais. Fui multado e levei prejuízo de mais de R$1.300,00, além de ser pressionado e desrespeitado por fiscais. Tinha contas a pagar e o alvará não era liberado e não recebia nenhuma orientação. Agora eu e minha esposa estamos felizes e vamos poder trabalhar honestamente e legalmente, que é o que mais queríamos”, contou.

“A iniciativa é fundamental para reaquecer e movimentar a economia da cidade”, considerou a Prefeitura.