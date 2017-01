Inscritos em Dívida Ativa podem compensar com créditos recebíveis

A Secretaria de Finanças informa que está possibilitando a compensação de débitos inscritos em Dívida Ativa ou débitos a vencer para pessoas física e jurídica que possuem créditos a serem recebidos pelo município referentes a fornecimentos, prestações de serviços efetuadas ou restituições, com base no Código Tributário Municipal.

Para isso o credor precisa protocolar um pedido formalizado, discriminando os valores de crédito que deverão ser abatidos em débitos inscritos em dívida ativa (IPTU, ISSQN, Taxas em Geral), no serviço de protocolo municipal ou na Central de Atendimento Agiliza, no Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Demais informações pelos telefones 4034-7117 no Agiliza e 4034-7102 no Call Center ou pelos endereços eletrônicos: agiliza@braganca.sp.gov.br e supervisor1_braganca@gruposolutions.com.br.